Landau – Parkscheine: kontaktlos, aber derzeit ohne Kreditkartenzahlung! EWL muss Ticketautomaten manuell umrüsten – EC- und Barzahlung sowie Parking-Apps klappen überall reibungslos

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Völlig unerwartet ist eine neue Hürde beim Parken in Landau aufgetaucht: Einige der städtischen Parkscheinautomaten akzeptieren keine Kreditkarten. „Wir sind auch mit den Parkscheinautomaten endgültig im 21. Jahrhundert angekommen… Bei einigen Geräten fehlen jetzt Updates für bestimmte Teile. Bargeldlos Bezahlen ist dennoch reibungslos und sicher möglich – im Moment bitten wir dazu allerdings die EC-Karte oder die Parking-Apps zu nutzen“, sagt Falk Pfersdorf, Vorstandsmitglied des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Der EWL betreibt rund 150 Ticketautomaten in Landau im Auftrag der Stadt. Ein Großteil hat im Laufe des Jahres ein neues technisches Innenleben erhalten und ist an eine zentrale IT-Schnittstelle angebunden. Viele Funktionen überwacht und steuert der EWL seitdem über ein Fernwartungstool. „Auch hier haben wir die Digitalisierung vorangetrieben. Nur leider müssen wir bei der Kreditkartenoption punktuell nachsetzen. Das ist ärgerlich, wir haben dazu mit dem Hersteller inzwischen einen Lösungsweg definiert“, informiert der EWL-Vorstand. Das brauche allerdings etwas Zeit. Denn bei der Störung, die nun an etlichen der Ticketautomaten aufgetreten ist, müssen die Geräte manuell geöffnet werden. Der Hersteller könne keine Option anbieten, die Kreditkartenbezahlung mit Hilfe einer Fernwartung wieder zu ermöglichen. „Das hat mehrere Gründe – einer ist die Sicherheit. Und die wird bei uns großgeschrieben“, berichtet Falk Pfersdorf und bittet die Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Parkflächen um Verständnis und Geduld, bis alle Geräte wieder mit der Kreditkartenoption ausgerüstet sind.



