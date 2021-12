Kaiserslautern – Natur und Welt in der Kunst der Gegenwart! Führung in der Sonderausstellung „Finale“ im mpk

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Sonderausstellung „Finale – Director‘s Cut“, die zurzeit im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, gezeigt wird, bringt Dr. Sören Fischer, einer der Kuratoren, am Mittwoch, 12. Januar, um 12.30 Uhr das Thema „Natur und Welt in der Kunst der Gegenwart“ in einer Kurzführung auf den Punkt. Die große Schau bietet einen Überblick über die zurückliegenden 30 Jahre Ankaufsgeschichte. Die auf drei Etagen des Museums gezeigte Ausstellung spannt zugleich ein Panorama der Gegenwartskunst auf. Selten zuvor waren im mpk so viele verschiedene Arbeiten in Dialoge gestellt, konnten die Strömungen der zeitgenössischen Malerei wie Plastik eindrücklicher studiert werden. Die Natur spielt in vielen der gezeigten Werke eine herausgehobene Rolle. Mal sind es aus Papier gestaltete Steine, die leicht im Raum schweben, dann wieder ist es das magische Leuchten eines feurigen Sonnenuntergangs, den man zu sehen glaubt. Die Annäherung an ein Naturgefühl ist in vielen Werken zu spüren. Die aktuell geltenden Corona-Regeln finden sich unter www.mpk.de.



VIDEOINSERAT

Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit