Heidelberg – Tierisch gute Geschichten an Heiligabend Online-Angebot: Zoodirektor liest Geschichten aus dem Zoo Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Online-Angebot: Zoodirektor liest Geschichten aus dem Zoo Heidelberg



Für viele Familien ist es schon Tradition – die Weihnachts-Lesung am Vormittag des Heiligen Abends im Zoo. Auch in diesem Jahr müssen die Zoo-Freunde den Erzählungen noch einmal vom heimischen Sofa lauschen, wenn Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann seine selbstgeschriebenen Geschichten liest. Das Video zur Lesung wird am

24. Dezember 2021 ab 11.00 Uhr online unter www.zoo-heidelberg.de/deinzoo verfügbar sein.



Wer während oder nach den Weihnachtstagen Lust auf frische Luft hat: Der Zoo ist auch an den Feiertagen und zwischen den Jahren geöffnet. Vor dem Besuch bitte die aktuell geltenden Corona-Regelungen unter www.zoo-heidelberg.de/coronainfos beachten.

Drei tierische Geschichten hat der Zoodirektor als Weihnachts-Überraschung im Gepäck. „Die Zoo-Freunde erwartet dieses Jahr eine Geschichte über die Edelpapageien, es gibt einen kleinen Einblick in die täglichen Revierstreitigkeiten zwischen den Zoo-Katern Tick und Fiete und natürlich darf eine Erzählung über Bärenkind Merle und ihre Mutter Ronja nicht fehlen“, sagt Dr. Wünnemann. Bereits in der Vergangenheit fieberten die Zuhörer bei den Erzählungen mit und auch in diesem Jahr dürfen sich große und kleine Zoo-Freunde auf eine schöne

Ablenkung – bis am Abend endlich die Bescherung stattfindet – freuen.

„Mit den Geschichten als kleines Weihnachtsgeschenk möchte ich mich persönlich zum Jahresende bei unseren Besuchern und Unterstützern bedanken – auch im Namen des gesamten Teams und der Zoo-Tiere. Vielen

herzlichen Dank!“, sagt Wünnemann. Für den Zoo Heidelberg haben alle Spenden eine sehr hohe

Bedeutung. Sie helfen dabei, wichtige Projekte, wie beispielsweise den Umbau der Gorilla-Außenanlage, zu finanzieren. Wer die Arbeit des Zoos aktiv unterstützen möchte, findet online unter

www.zoo-heidelberg.de/unterstuetzen verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel mit der Erfüllung eines Wunsches von der Weihnachtswunschliste oder – für ein langfristiges Engagement – mit einer Mitgliedschaft bei den Tiergartenfreunden, dem Förderverein des Zoos.

Fotos: Noch schnell die letzten Geschenke unter den Baum legen, bevor am 24. Dezember ab 11 Uhr neue

Geschichten aus dem Zoo, gelesen von Zoodirektor Dr. Wünnemann, als Video online unter www.zoo-heidelberg.de/deinzoo angeschaut werden können. (Fotos: Petra Medan/Zoo Heidelberg)

QUelle Zoo Heidelberg