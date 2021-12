Ludwigshafen – Versuchtes Tötungsdelikt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto „Jetzt den Booster holen“ starten die Impfstützpunkte im Welcome Center und in der Stadtbücherei Heidelberg in die letzten zwei Wochen des Jahres. In den beiden Stützpunkten stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung, die ein hohes Maß an Schutz und Verträglichkeit bieten. Der Impfstoff von ... Mehr lesen »