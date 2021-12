Ludwigshafen – Unfall mit E-Scooter 20-Jährige verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am 20.12.2021, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Taubenstraße in Richtung Pfaustraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-Jährige mit einem E-Scooter auf der Nietzschestraße in Richtung Riedsaumstraße. An der Kreuzung Taubenstraße / Nietzschestraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die 20-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Auto und am E-Scooter entstand Sachschaden. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit.



