Frankenthal – Wasserrohrbruch – Am Dienstag fand kein Unterricht an der Friedrich-Ebert-Grundschule statt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wegen eines am Montagabend festgestellten Wasserrohrbruchs in der Friedrich-Ebert-Grundschule musste der Unterricht für die Grundschüler am Dienstag, 21. Dezember, entfallen. Weil durch den massiven Schaden vorübergehend die Hauptversorgung abgestellt werden musste, war auch die benachbarte Realschule betroffen. Hier konnte der Unterricht erst ab der dritten Stunde beginnen. Dank der schnellen Reparatur des Schadens durch die Stadtwerke Frankenthal kann der Unterricht an beiden Schulen am Mittwoch, 22. Dezember, wieder wie gewohnt stattfinden. Auch die Mensa der Friedrich-Ebert-Grundschule kann dann wieder genutzt werden.



Quelle Stadt Frankenthal