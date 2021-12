Eschelbronn – Einbruch in Zustellstützpunkt eines Paketlieferdienstes – Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)



Am frühen Montagmorgen brachen unbekannte Täter in den Zustellstützpunkt eines Paketlieferdienstes in Eschelbach ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 2 Uhr und 7 Uhr die Tür der Mitarbeiterküche des Gebäudekomplexes in der Spechbacher Straße auf und drangen so ins Gebäudeinnere ein. Hier rissen die Unbekannten mehrere auf Rollpaletten gelagerte Pakete aus und entwendeten daraus offenbar hochwertige Waren. Genauere Informationen zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Die letzte Paketanlieferung erfolgte gegen 2 Uhr. Festgestellt wurde der Einbruch durch eine Angestellte zu Arbeitsbeginn, kurz vor 7 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden