Mannheim – MVV übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und spendet für Menschen in schwierigen Lebenssituationen – Vorstandsvorsitzender Dr. Georg Müller überreicht Weihnachtsspende an fünf gemeinnützige und soziale Organisationen!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV Energie) -In Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar leben immer mehr Menschen in Not, die auf

Unterstützung angewiesen sind. Um die Arbeit gemeinnütziger und sozialer Organisationen vor Ort zu unterstützen, verzichtet das Mannheimer Energieunternehmen MVV auch in diesem Jahr wieder auf Weihnachtsgeschenke an Kunden sowie Geschäftspartner. Erneut stehen Institutionen im Mittelpunkt, die sich für Menschen in schwierigen Lebenssituationen engagieren – eine Aufgabe, die gerade in der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie noch unverzichtbarer für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geworden ist. Der MVV-Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Müller überreichte jetzt die MVV-Weihnachtsspende an Peter W. Ragge, 2. Vorsitzender des Hilfsvereins des Mannheimer Morgens „Wir wollen helfen“ und Rouven Hübner, 1. Vorsitzender des Fördervereins der Jugendfeuerwehr Mannheim. Sie nahmen die Spende Corona-bedingt

stellvertretend für die Vereine „Kinder am Rande der Stadt Mannheim e.V.“, den „Lebenshilfe Region Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim e.V.“ sowie „Amalie“, die Beratungsstelle für Frauen in Prostitution, vor dem MVV-Hochhaus entgegen.

„Wer hätte im vergangenen Jahr gedacht, dass Corona auch 2021 das Leben vieler

Menschen vor allem, derjenigen in schwierigen Lebenssituationen, noch immer stark

beeinträchtigt. Es ist uns daher eine Herzensangelegenheit, mit unserer Weihnachtsspende gerade den Organisationen, die sich in besonderer Weise um Kinder und Jugendliche, Familien, Ältere, Alleinstehende sowie Frauen in Notlagen kümmern, zur Seite zu stehen und ein Zeichen der Hilfe zu setzen“, betonte Dr. Georg Müller bei der Übergabe der Weihnachtsspende. Die MVV übernehme als Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar damit selbstverständlich gesellschaftliche Verantwortung. „Mit unserer Weihnachtsspende möchten wir nicht nur denMenschen direkt vor Ort helfen und ihnen Grund für Zuversicht geben, sondern möchten uns gleichzeitig bei den Menschen bedanken, die sich haupt- oder ehrenamtlich in den Organisationen engagieren“.



Der Förderverein der Jugendfeuerwehr Mannheim e.V. wurde im Jahr 2018 gegründet und hat

die Aufgabe, die Jugendfeuerwehr Mannheim bei Beschaffungen von Übungsmaterial und

Ausrüstung sowie bei der Durchführung von Freizeitaktivitäten finanziell zu unterstützen und zu