Mannheim – #Montagsspaziergänge auch im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Landau / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In vielen Orten in der Pfalz wurden nicht angemeldete Versammlungen für heute verboten.Die Polizei zeigt starke Präsenz. In Landau halten sich aktuell rund 100 Personen in Kleingruppen auf dem Rathausplatz auf, die Polizei kontrolliert. In Wörth wurden 25 Personen angetroffen. Nach Ansprache durch Polizeikräfte haben ... Mehr lesen »