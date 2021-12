Mannheim – Blitzeinbruch in Elektronikfirma – Täter flüchten mit Handys im Wert von ca. 40.000 Euro

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Zeugen nach Unfallflucht gesucht VIDEOINSERAT Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, die Angaben zu einer Unfallflucht am vergangenen Wochenende in Mosbach machen können. Der VW Crafter wurde durch den Besitzer am Freitag gegen 17 Uhr in der Konradusstraße am Fahrbahnrand geparkt und stand dort bis Montagmorgen gegen 6 Uhr. ... Mehr lesen »