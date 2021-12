Ludwigshafen – Ramsauer und Seebald verlassen den Bezirkstag Pfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ramsauer und Seebald verlassen den Bezirkstag Pfalz

Mitglieder für Pfalzwerke-Aufsichtsrat vorgeschlagen

In der Online-Sitzung des Bezirkstags Pfalz erklärten Günther Ramsauer und Karl-Heinz Seebald, beide in der SPD-Fraktion, ihren Rücktritt. Ramsauer, Jahrgang 1949, gehörte seit 1999 dem Pfälzer Parlament an. Der Ludwigshafener war von Anfang an SPD-Fraktionsvorsitzender und in dieser Wahlperiode Mitglied im Bezirksausschuss, außerdem seit 2007 im Aufsichtsrat der Pfalzwerke, deren Mehrheitsaktionär der Bezirksverband Pfalz ist; darüber hinaus engagierte er sich im Beteiligungsausschuss als stellvertretender Vorsitzender sowie im Verwaltungsrat des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie, der größten Einrichtung des Regionalverbands, die an zahlreichen Orten Kliniken, Tageskliniken, Institutsambulanzen und Wohngruppen unterhält. Ramsauer war unter anderem als Rektor einer Hauptschule in Frankenthal tätig und leitete anschließend zehn Jahre lang als Beigeordneter der Stadt Ludwigshafen das Schul- und Kulturdezernat. 2001 wurde er in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt und übte dort von 2006 bis 2014 die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion aus. Seebald, Jahrgang 1948, war ebenfalls seit 1999 Mitglied im Bezirkstag Pfalz und stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender. Er gehörte zuletzt dem Bezirksausschuss, Ausschuss für Kunst und Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde sowie dem Verwaltungsrat des Pfalzklinikums an. Der ehemalige Rechtsanwalt war von 1988 bis 2019 Bürgermeister der Stadt Rockenhausen und ist nun deren Ehrenbürger. Der Bundestagsabgeordnete Christian Schreider und Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, rücken für Ramsauer und Seebald in den Bezirkstag Pfalz nach. Den Vorsitz der SPD-Fraktion übernimmt nun Manfred Geis.

Für den Aufsichtsrat der Pfalzwerke, in dem der Bezirksverband Pfalz als Mehrheitsaktionär sechs Sitze hat und der in der laufenden Wahlperiode vom Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder angeführt wird, haben die Fraktionen Theo Wieder (CDU), Dr. Bernhard Matheis (CDU), Manfred Geis (SPD), Waltraud Blarr (Grüne), Günter Eymael (FDP) und Manfred Petry (FWG) vorgeschlagen.

Führte gut 22 Jahre die SPD-Fraktion im Bezirkstag Pfalz an: Günther Ramsauer

Engagierte sich über 22 Jahre im Bezirksverband Pfalz: Karl-Heinz Seebald

