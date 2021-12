Ludwigshafen – Pankreaskarzinomzentrum am Klinikum seit 10 Jahren zertifiziert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Bauchspeicheldrüsenkrebs ist besonders aggressiv und bösartig: Das sogenannte Pankreaskarzinom weist die niedrigste Überlebensrate unter allen Krebserkrankungen auf. Die relative 5-Jahres-Überlebensrate liegt in Deutschland nur bei rund zehn Prozent. Umso wichtiger, dass sich Patienten ab der Diagnose in spezialisierte Zentren begeben. Denn die Behandlung von Krebs ist nicht Aufgabe einer einzelnen Disziplin, sondern liegt in vielen erfahrenen Händen, die unter dem Dach eines Zentrums kooperieren.

Ein solches Pankreaskarzinomzentrum gibt es am Klinikum Ludwigshafen. Seit mittlerweile zehn Jahren trägt es den Titel „zertifiziertes Pankreaskarzinomzentrum mit Empfehlung der Deutschen Krebsgesellschaft“. Jährliche Überprüfungen durch das unabhängige OnkoZert Institut haben in dieser Zeit bewiesen, dass die Experten am KliLu den umfassenden Krite-

rienkatalog der Deutschen Krebsgesellschaft uneingeschränkt erfüllen. Die Zertifizierung belegt dem Zentrum unter der Leitung von Prof. Dr. Ralf Jakobs, Prof. Dr. Stefan Willis und Koordinatorin Dr. Sanja Salopek die Umsetzung hoher Qualitätsmaßstäbe in Diagnostik und Therapie, die von der Deutschen Krebsgesellschaft vorgegeben werden. Auch die Einhaltung von Mindestmengen sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Spezialisten sind für die Zertifizierung von großer Bedeutung.

Neben der rein medizinischen Behandlung wird am KliLu besonderer Wert auf eine psychoonkologische sowie soziale und palliative Versorgung gelegt. Charakteristisch dafür ist die intensive Vernetzung mehrerer Kliniken und Institute des Pankreaskarzinomzentrums mit niedergelassenen Ärzten

und sozialen Einrichtungen aus der Region. Wenn bei Ihnen Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde oder der dringende Verdacht darauf besteht, können Sie oder Ihr niedergelassener

Arzt direkt einen Termin vereinbaren unter der Rufnummer 0621 503-3173.

QUelle Klinikum Ludwigshafen