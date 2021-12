Ludwigshafen – „Montagsspaziergänge“ in der Vorderpfalz und Südpfalz – Polizei zeigt starke Präsenz

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Landau / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

In vielen Orten in der Pfalz wurden nicht angemeldete Versammlungen für heute verboten.Die Polizei zeigt starke Präsenz.

In Landau halten sich aktuell rund 100 Personen in Kleingruppen auf dem Rathausplatz auf, die Polizei kontrolliert.

In Wörth wurden 25 Personen angetroffen. Nach Ansprache durch Polizeikräfte haben sich die Personen wieder entfernt.

In Bad Dürkheim wurden 8 Personen kontrolliert und ein Platzverweis erteilt.

In Grünstadt wurden soeben sieben Personen festgestellt, die gegen das Versammlungsverbot verstoßen haben. Platzverweise wurde ausgesprochen.

In #Haßloch haben sich 60 Personen versammelt.Hier wird ebenfalls kontrolliert.

In #Speyer halten 100 Personen eine Mahnwache ab. Diese wurde ordentlich angemeldet und alle halten sich an die Hygienevorgaben und sonstigen Auflagen.

In #Speyer wurden 50 Personen im Bereich der Altstadt festgestellt. Beim Erblicken der Polizei verließen 40 den Platz.



