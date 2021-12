Ludwigshafen – Frühzeitige Stornierung bei absehbarem Auslassen von Impfterminen erbeten

Brühl, Rhein-Neckar-Kreis. Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) VIDEOINSERAT Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit Am Sonntagabend fuhr der Linienbus 710 die Mannheimer Straße in Richtung Ketsch. Als der Bus auf Höhe Hildastraße war, hörten drei Fahrgäste einen lauten Knall. Der Busfahrer hielt daraufhin an der nächsten Möglichkeit an und stellte fest, dass die Fensterscheibe an der linken Seite von einem ... Mehr lesen »