Kaiserslautern – Ochs‘ und Esel: Tierbilder im mpk

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um Tierbilder geht es in der kurzweiligen Führung am zweiten Weihnachtsfeiertag unter dem Motto „Ochs‘ und Esel“ am Sonntag, 26. Dezember, um 15 Uhr im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1. Ochs‘ und Esel gehören zur Weihnachtskrippe wie Maria und Josef. Anna Leidinger begibt sich mit dem Publikum auf die Suche nach den Tieren in den Kunstwerken des mpk aus drei Jahrhunderten. Dabei beleuchtet sie die Frage, welche Bedeutung den Tieren im Barock zukommt und wie der Künstler Johann Christian von Mannlich seine Tierherde verstanden wissen möchte; sie erläutert auch die „Nebenrolle“ der Umgebung – Landschaft und Architektur. Es gilt die 2G-Regel.

