Hockenheim – Verabschiedung von Marita Jäger in den verdienten Ruhestand

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Sauberes Rathaus Visitenkarte der Stadt

Die „guten Seelen“ eines Hauses sind nicht nur für die Sauberkeit von Gebäuden zuständig. Sie bringen mit ihrer herzlichen und kommunikativen Art auch gute Stimmung in eben diese Räumlichkeiten. Das trifft in der Stadtverwaltung Hockenheim auch auf Marita Jäger zu. Damit hinterlässt sie eine Lücke, wenn sie zum Ende des Jahres nach 37 Jahren aus städtischen Diensten in den verdienten Ruhestand „wechselt“. Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Personalrat Christian Stalf ließen sich dennoch nicht die Gelegenheit nehmen, die angehende Pensionärin in diesen neuen Lebensabschnitt zu verabschieden.

Marita Jäger nahm ihre Tätigkeit bei der Stadtverwaltung Hockenheim im August 1984 auf. Dort war sie zunächst als Buffetkraft im Restaurant des Freizeitbades Aquadrom eingesetzt. Ab April 2012 war sie als Reinigungskraft beschäftigt. In dieser Zeit bis zu ihrer Rente waren das Rathaus und das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim ihre „Einsatzgebiete“. In dieser Funktion kümmerte sie sich mit großem Elan dafür, dass die beiden kommunalen Gebäude für die Mitarbeitenden sowie auch für die Bürgerinnen und Bürger eine „saubere Visitenkarte“ der Stadt darstellen.

OB Marcus Zeitler bedankte sich bei Marita Jäger für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Stadt Hockenheim. „Ihre Arbeitsleistung war immer mehr als nur einwandfrei. Ich und auch die Kolleginnen und Kollegen haben ihre offene, geradlinige und direkte Art immer geschätzt“, sagte er. Dabei kam auch der Humor nicht zu kurz. „Sie waren immer fröhlich und hatten einen knackigen Spruch auf den Lippen. Das war immer eine erfreuliche Abwechslung im Arbeitsalltag“, ergänzte er. Im neuen Lebensabschnitt freut sich Marita Jäger jetzt darauf, nach dem Ende der Corona-Pandemie endlich wieder reisen und ferne Länder entdecken zu können.



Bild (Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim):

Oberbürgermeister Marcus Zeitler verabschiedete im Rathaus Marita Jäger im Beisein des Personalrats Christian Stalf in den verdienten Ruhestand (v.l.).

