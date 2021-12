Heidelberg – Die CDU-Fraktion ist enttäuscht über das Abstimmungsverhalten von Grünen-Ministerin Theresia Bauer

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm CDU-Gemeinderatsfraktion Heidelberg) –

Die CDU GRFR zeigt sich enttäuscht über das Abstimmungsverhalten von Frau Ministerin Bauer beim Thema Nutzung des ehemaligen Gefängnisses Fauler Pelz. „Wir hätten ein klares Votum der Ministerin für den Wissenschaftsstandort Heidelberg erwartet!“ so Fraktionsvorsitzender Dr. Jan Gradel. Es wäre die Aufgabe der Ministerin gewesen, gegen die Gefängnisnutzung zu stimmen und sich für die Studierenden und die Universität einzusetzen. „Es muss ja auch nicht immer alles einstimmig in einer Kabinettssitzung sein!“ ergänzt ex-MdL Werner Pfisterer.

Es zeigt sich einmal mehr, dass die Interessen der Stadt in Stuttgart nicht gut vertreten sind, wenn es um konkrete Unterstützung geht. Nicht nur hier, sondern auch bei den Beschlüssen zu Patrick Henry Village oder bei der finanziellen und praktischen Unterstützung der IBA hätten wir uns konkrete Schritte und Förderungen von der Ministerin erwartet, die in allen Prozessen eingebunden war.

