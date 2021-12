Haßloch – Feuerwehreinsatz – Mülltonnenbrand griff bereits auf das Wohnhaus über

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Waffengeschäfts in der Wredestraße ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per ... Mehr lesen »