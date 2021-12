Frankenthal – VIDEO Nachtrag – Ausstellung „Zwischenzeit“ im Kunsthaus Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Normalität und Ausnahmezustand – so erlebten und erleben wir die Zeit der Pandemie. Eine Zwischenzeit, in der sich die Welt neu sortieren musste und sich folglich auch Perspektiven bei uns allen verschoben haben. In der aktuellen Schau der APK (Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler) werden Werke präsentiert, die vor, während und nach dem Lockdown geschaffen wurden. Unterschiedlichste Positionen im Umgang mit dieser lastenden Phase großer Beschränkungen und ein spannendes Spektrum künstlerischer Reflektionen werden vorgestellt.



Frankenthal Kunstausstellung Zwischenzeit

Eröffnet wurde die Ausstellung am 10.12.2021 durch Oberbürgermeister Martin Hebich. Stefan Engel, Vorstandsvorsitzender der APK begrüßte die zahlreich erschienen Besucher der Vernissage und gab eine kleine Einführung in die Ausstellung.



Die APK war in den Jahrzehnten bis heute die Interessenvertretung der Bildenden Künstler der Pfalz. Sie bildet das Fundament einer Bildenden Kunst, das die Unterschiedlichkeit der Generationen, der Stile und Anliegen vereinigte und vereinigt. Die Pfalzgalerie in Kaiserslautern ist die angestammte Heimat der jeweils aktuellen pfälzischen Kunst.

In ihr wurden auch die meisten der alle zwei Jahre stattfindenden großen Jahresausstellungen gezeigt. Aber auch in Ludwigshafen, im Hambacher Schloss, im Zehnthaus Jockgrim, in der Pirmasenser Messehalle, in der Tuchfabrik Kusel, in der Villa Streccius Landau und in anderen Städten fanden jurierte Ausstellungen statt.



Kurz:

Kunsthaus Frankenthal

Mina-Karcher-Platz 42a

67227 Frankenthal (Pfalz)

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Mi. bis Sa. von 14.00 bis 18.00 Uhr

So. von 11.00 bis 18.00 Uhr

Es gilt die 2G Regel, es muss ein Impf- oder Genesenennachweis mitgebracht werden. Es besteht Maskenpflicht.

DIe Ausstellung ist noch bis 16.01.2022 zu sehen.