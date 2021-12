Rhein-Pfalz-Kreis – In Mutterstadt war ein angeblicher Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs – Zeugen gesucht

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Mutterstadt – Am späten Abend des 17.12.2021 kam es in Mutterstadt, im Bereich der Neustadter Straße zu einem polizeilichen Einsatz. Bei diesem wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass sich in Mutterstadt eine Person als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgeben und Personen kontrollieren würde. Diese Person gab an, die Einhaltung der angeblich aktuell gültigen Ausgangssperre, sowie Impfnachweise zu kontrollieren. Auf Grund durchgeführter Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass es sich hierbei um keinen Mitarbeiter des Ordnungsamtes handelte. Die männliche Person selbst konnte durch die Polizei vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen werden. Sie wird als ca. 40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, und mit einer blauen Jacke bekleidet, beschrieben. Das Verhalten wird im Rahmen einer Strafanzeige, wegen Amtsanmaßung, weiter verfolgt. Personen, welche ebenfalls kontrolliert wurden, oder weitere Angaben zu diesem angeblichen Ordnungsamtmitarbeiter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.