Ludwigshafen – Hund öffnet Wohnungstür

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Freitagvormittag wurden Beamte der Polizeiinspektion 1 in die Georg-Herwegh-Straße in Ludwigshafen gerufen. Dort hatten Mitarbeiter der Tierrettung, welche wegen eines freilaufenden Hundes im Einsatz waren, eine offenstehende Wohnungstür im Treppenhaus gemeldet. Durch Ermittlungen der Beamten konnte zeitnah die Wohnungsbesitzerin der offenstehenden Tür festgestellt und vor Ort gebeten werden. Es ergab sich, dass die Einsätze der Tierrettung und der Polizei in unmittelbarem Zusammenhang standen. So hatte der Hund selbstständig die unabgeschlossene Wohnungstür geöffnet und war ins Treppenhaus gelaufen. Die 28-jährige Hundehalterin war letztlich froh, dass es ihr vierbeiniger Freund nicht auch noch durch die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses ins Freie geschafft hatte.