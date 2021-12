Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen feiern nach Aufholjagd sechsten Saisonsieg

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Eulen Ludwigshafen haben das Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga gegen den VfL Lübeck-Schwartau mit 29:26 Toren gewonnen, zur Halbzeit lagen die Eulen noch mit 13:14 zurück. Überragender Spieler beim sechsten Eulen-Saisonsieg war Linkshänder Stefan Salger mit zwölf Treffern.

Das Spiel war bis zum Stand von 6:6 ausgeglichen, doch dann erzielten die Gäste drei Treffer in Folge und zogen auf 6:9 davon. Danach führten die Gäste aus dem Norden sogar dreimal (7:11, 8:12 und 9:13) mit vier Toren Vorsprung. Die Eulen mussten zu Mitte der ersten Halbzeit auch auf ihren Nationalspieler Hendrik Wagner verzichten, der sich nach einem Foulspiel am Fuß verletzte. Die Eulen konnten den Rückstand bis zur Halbzeitpause auf ein Tor nach einen Tempogegenstoß von Linksaußen Enes Keskic zum 13:14 verkürzen. Nach der Pause warfen die Lübecker erneut drei Tore in Folge und führten wieder mit vier Toren 13:17. Die Eulen zeigten erneut eine Aufholjagd und kamen wieder heran. Nach langer Zeit, die letzte Eulen-Führung war beim Stand von 3:2, gingen die Eulen nach fünf Treffern in Folge wieder mit 18:17 durch Enes Keskic in Führung. Erst nach dem erneuten Ausgleich zum 21:21 waren die Eulen dann mit drei Toren in Folge zum 24:21 auf der Siegerstraße. Mit seinem dritten Treffer zum 29:26-Endstand erzielte Maximilian Haider das 400. Saisontor für die Eulen Ludwigshafen vor 990 Zuschauern in der ausverkauften Friedrich-Ebert-Halle.



Neben Stefan Salger mit zwölf Toren gehörten Alexander Falk und Jan Remmlinger mit jeweils vier Treffern zu den besten Eulen-Werfern.



Mit dem fünften Heimsieg bleiben die Eulen Ludwigshafen mit 16:12 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Spitzenreiter in der 2. Handball-Bundesliga ist weiterhin der VfL Gummersbach mit 26:6 Zählern vor dem VfL Eintracht Hagen mit 23:9 Punkten.

Nach dem Auswärtsspiel am 22.12 beim HC Empor Rostock bestreiten die Eulen Ludwigshafen am Sonntag, 26. Dezember um 16 Uhr, das letzte Heimspiel in diesem Jahr gegen den TV Emsdetten in der Friedrich-Ebert-Halle. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Text Michael Sonnick

Foto 1: Maximilian Haider erzielte das 400. Saisontor für die Eulen Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Linkshänder Stefan Salger war mit zwölf Treffern überragender Eulen-Werfer (Foto Michael Sonnick)

Foto 3: Linksaußen Enes Keskic warf drei Eulen-Tore (Foto Michael Sonnick)