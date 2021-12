Ludwigshafen – Ausgehobener Kanaldeckel in #Oppau

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 17./18.12.2021, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 01.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Reihenmittelhaus des Reiterwegs. Hier brachen die Unbekannten zunächst die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Haus Bargeld in Höhe von ca. 500,- Euro entwendet. ... Mehr lesen »