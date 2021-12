Neckargemünd – Öffnungszeiten Stadtwerke Neckargemünd über die Feiertage

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sylvia Hafner ist die neue Leiterin der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 entschieden und sie damit als Nachfolgerin von Rolf Friedel ins Amt berufen. Dieser war im November in den Ruhestand getreten. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner führte Sylvia Hafner ... Mehr lesen »