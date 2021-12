Mannheim – Vonovia: Spende an die Schuldnerberatung Mannheim in schwierigen Zeiten: Willkommene Spende zum 25-jährigen Jubiläum! 2.000 Euro für die Arbeitsgemeinschaft Spezialisierte Schuldnerberatung Mannheim (ASS)

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(pmVonovia SE) – Die Arbeitsgemeinschaft Spezialisierte Schuldnerberatung Mannheim (ASS) ist eine gemeinnützige GmbH in Trägerschaft des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Landesverband Baden-Württemberg e.V. und der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mannheim e.V. In diesem Jahr feiert sie ihr 25-jähriges Bestehen und kann sich über eine Spende des

Wohnungsunternehmens Vonovia in Höhe von 2.000 Euro freuen. „Die Corona-Pandemie hat viele Menschen unverschuldet in die Schuldenfalle geführt“, sagt Thomas Weichert, Geschäftsführer der ASS. „Die Spende von Vonovia ermöglicht es uns, mit unserem

Beratungsangebot auch in diesen schwierigen Zeiten für die Menschen da zu sein und ihnen kompetent mit Rat zur Seite zu stehen.“ „Wir verstehen uns als Teil einer lebendigen Gesellschaft und Nachbarschaft in Mannheim“, sagt Michael Plum, Vonovia Regionalleiter Mannheim. „Vor diesem Hintergrund war es uns wichtig, in diesem Jahr einen Beitrag für die Beratung von Menschen in finanzieller Not zu leisten.“ Insgesamt hat Vonovia in Mannheim einen Bestand von rund 2.650 Wohnungen. Die Spende ist Bestandteil eines Programms von Vonovia, mit dem das Unternehmen bundesweit soziales Engagement fördert. Gemeinsam mit städtischen Verwaltungen, Sozialverbänden, Kirchen,

Nachbarschaftsinitiativen, Quartiers- und Sportvereinen und vielen anderen Akteuren unterstützt Vonovia so das Zusammenleben in den Städten.

Über Vonovia

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Die

durchschnittliche Miete liegt bei 6,64 Euro pro Quadratmeter. Das Wohnungsunternehmen

steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten

von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch

eine gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten

auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden.

Das Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte

Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation

mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale

und kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern.

Zudem beteiligt sich Vonovia an der im Moment besonders wichtigen

gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen. Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität.

Für Fragen im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen

ist der zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax, App oder postalisch erreichbar. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf Buch.