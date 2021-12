Mannheim – Rauf aufs Eis in den Weihnachtsferien: Eissportzentrum Herzogenried mit verlängerten Öffnungszeiten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was gibt es Schöneres, als zwischen den Jahren eine Runde auf den Eis zu laufen? Für die Weihnachtsferien vom 23. Dezember 2021 bis zum 9. Januar 2022 hat das Eissportzentrum Herzogenried Mannheim deshalb das Eislaufangebot und die Öffnungszeiten erweitert.

Es wird in den Weihnachtsferien fast täglich zusätzliche Eiszeiten sowohl für Anfänger (und Eltern mit Kindern) als auch Fortgeschrittene geben. Zudem wird dann auch unter der Woche der beliebte Rundlauf angeboten, bei dem die beiden Eislaufhallen mit einer verbunden werden.

Im Eissportzentrum heißt es dabei weiterhin „Rauf aufs Eis mit Abstand“: Laut der aktuellen Corona-Verordnung gilt im Eissportzentrum die 2G-Plus-Regel bei Eintritt ins Eissportzentrum. Den Zugang haben demnach nur genesene und geimpfte Gäste. Zusätzlich benötigen jene Gäste einen offiziell anerkannten negativen Schnelltest. Ausgenommen vom Testnachweis der 2G-Regel-Plus sind Personen, die eine Booster-Impfung bekommen haben, Geimpfte, deren abgeschlossene Grundimmunisierung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, Genesene, deren Infektionen nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt und Kinder unter sechs Jahren.

Schüler, die nicht immunisiert (geboostert, geimpft oder genesen – alles nicht länger als sechs Monate zurück) sind, müssen innerhalb der Ferienzeit ebenfalls einen Antigenschnelltest oder PCR-Test vorlegen.

Die Weihnachtsferien-Öffnungszeiten im Eissportzentrum Herzogenried im Überblick: Unter der Woche am 23. Dezember, vom 28. bis 30. Dezember sowie am 4., 5. und 7. Januar von 10 bis 12 Uhr, von 15 bis 17 Uhr (Rundlauf) und von 20 bis 22 Uhr; an den Sonn- und Feiertagen am 26. Dezember, 2., 6. und 9. Januar von 10 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr (Rundlauf); an den Montagen 27. Dezember und 3. Januar von 15 bis 17 Uhr (Rundlauf); am Samstag, 8. Januar, von 14 bis 17.30 Uhr und von 18.30 bis 22 Uhr (Rundlauf).

An Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und Neujahr bleibt das Eissportzentrum geschlossen.

Online-Tickets für die einzelne Eiszeiten können jeweils für sieben Tage im Voraus unter www.mannheim.de/eislaufen gekauft werden.

Weitere Informationen zum Eislaufangebot und den Öffnungszeiten gibt es direkt beim Eissportzentrum Herzogenried telefonisch unter der 0621/301095, per E-Mail fb52@mannheim.de oder unter www.mannheim.de/eislaufen.