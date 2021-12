Ludwigshafen – Motorradfahrer fährt 12-Jährigen an und flüchtet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Ein 12-Jähriger wurde am Donnerstag (16.12.2021) von einem unbekannten Motorradfahrer angefahren und verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad gegen 13.30 Uhr in der Christoph-Kröwerath-Straße unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommender Motorradfahrer in den Gegenverkehr fuhr und mit dem 12-Jährigen kollidierte. Der Motorradfahrer kümmerte sich nicht um den verletzten Jungen und fuhr einfach davon. Der 12-Jährige kam in ein Krankenhaus. Das Motorrad war schwarz. Der Fahrer war männlich und trug einen getönten Helm. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Unfall beobachteten. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.