Ludwigshafen – Impfbuskampagne Rheinland-Pfalz: Seit viereinhalb Monate wohnortnah und niedrigschwellig im Einsatz an bis zu 70 Standorten wöchentlich

Ludwigshafen / Frankenthal / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

Corona-Schutzimpfung

Impfbuskampagne Rheinland-Pfalz: Seit viereinhalb Monate wohnortnah und niedrigschwellig im Einsatz an bis zu 70 Standorten wöchentlich

„Die Impfbusse sind eine Erfolgsgeschichte, wir freuen uns, dass auch nach viereinhalb Monaten die Nachfrage groß ist. Um allen Bürgerinnen und Bürgern zeitnah eine Schutzimpfung ermöglichen zu können, haben wir die Impfangebote weiter verstärkt. Zwölf Impfbusse bieten wohnortnah und niedrigschwellig an 60 bis 70 Standorten in der Woche die Coronaschutzimpfung an. Die Busse haben eine Tageskapazität von 350-400 Impfungen. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes, die seit viereinhalb Monaten unermüdlich die Impfkampagne unterstützen“, so Landesimpfkoordinator Daniel Stich.

Die Landesregierung hat die Impfbuskampagne ins Leben gerufen, um den Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern ein wohnortnahes, unbürokratisches und flexibles Impfangebot machen zu können. Nach dem Prinzip: Kommen, ausweisen und Schutzimpfung erhalten. Neun Impfzentren, 21 Impfstellen an Krankenhausstandorten und 15 kommunale Impfstellen ergänzen dieses Angebot neben dem der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Auch im Dezember sind die Busse an bis zu sieben Tagen wöchentlich flächendeckend im Land unterwegs. Es werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen in den Bussen verabreicht.

Alle genauen Standorte und Zeiträume für die kommende Woche des Impfbusses finden sich unter: https://corona.rlp.de/de/impfbus/