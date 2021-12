Hoffenheim – Versteigerung zugunsten „TSG hilft“: Heidelberger Olympiasiegerin Mihambo signiert Illustration

Hoffenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/TSG Hoffenheim) –

Die TSG Hoffenheim unterstützt die Vereine der Region, damit sie auch in diesen schweren Corona-Zeiten ihre ehrenamtliche Arbeit weiterführen können. „TSG hilft e.V.“ hat seit der Gründung im April 2020 rund 250 Klubs, vom Fußball- bis zum Musikverein, finanziell geholfen. Aktuell organisiert der karitative Verein zusammen mit den TSG-Bundesliga-Profis eine Geschenk-Aktion für Kinder in Krankenhäusern von Heilbronn über Sinsheim und Mosbach bis Heidelberg. Aber auch „TSG hilft“ braucht Spenden, um helfen zu können. Dabei gibt es nun prominente Unterstützung von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Die 27 Jahre alte Heidelbergerin hat eine Illustration von Holger Kliem signiert, die nun für den guten Zweck versteigert wird. Der Erlös geht komplett an „TSG hilft“.

Den Hoffenheim-Fans ist Kliem vor allem als Pressesprecher bekannt, seit 2014 leitet er die Medienabteilung des Bundesligisten. Doch neben dem Fußball hat der 47-Jährige eine zweite Leidenschaft – das Zeichnen, Skizzieren und Illustrieren. „Malaikas Wettkampf im Sommer in Tokio, der erst im letzten Moment entschieden wurde, hat mich vor dem Fernseher gefesselt. Ich habe ihr die Daumen gedrückt und mich wahnsinnig für sie gefreut“, sagt Kliem. Mihambo sei „eine äußerst inspirierende junge Frau, die aber auch stellvertretend für die engagierte Arbeit der Vereine und die Förderung des Spitzensports in der Metropol-Region steht“, sagt Kliem.

Für das Klubmagazin SPIELFELD hatte Holger Kliem deshalb die großen Momente aus Tokio von Malaika Mihambo illustriert. Nun hat er am Mannheimer Olympia-Stützpunkt die Weitspringerin getroffen. Gemeinsam haben sie einen Kunstdruck signiert, der nun zugunsten von „TSG hilft“ versteigert wird. „Ich finde die Idee prima und mach gerne mit, wenn damit kleinen Vereinen hier bei uns geholfen werden kann“, sagte Mihambo, die am nächsten Sonntag bei einer Gala in Baden-Baden erneut zum Favoritenkreis der diesjährigen „Sportlerin des Jahres“-Wahl gehört, die sie in der Vergangenheit bereits zweimal gewinnen konnte.

Mihambo ist neben dem Olympia-Sieg auch amtierende Welt- und Europameisterin. „Ich bin dankbar, dass ich es in meiner Sportlerkarriere geschafft habe, die drei großen Titel mindestens einmal erreicht zu haben“, sagte sie in SPIELFELD. Das olympische Finale am 3. August in Tokio war eine Nerven- und Hitzeschlacht bei 36 Grad. Vor dem letzten Durchgang hatte sie mit 6,95 Metern noch hauchdünn hinter der Olympiasiegerin von London, Brittney Reese, und der Nigerianerin Ese Brume auf Platz drei gelegen, dann zog sie aber unfassbar fokussiert mit einem Sieben-Meter-Sprung auf Platz eins. Die Heidelbergerin wurde damit die vierte deutsche Weitsprung-Olympiasiegerin nach Heide Rosendahl (1972), Angela Vogt (1976 für die DDR) und Heike Drechsler (1992/2000).

Die Versteigerung des signierten und gerahmten Bildes läuft noch bis zum 23.12. um 19:00 Uhr.