Heidelberg – Stadtteilmanagement Boxberg wird für weitere fünf Jahre eingerichtet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit 2016 gibt es auf dem Boxberg das Stadtteilmanagement. Ziel ist es, den Boxberg gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in sozialer, kultureller, ökonomischer und städtebaulicher Hinsicht weiterzuentwickeln. Das Stadtteilmanagement war zunächst auf fünf Jahre befristet: Der Gemeinderat hat am 9. Dezember 2021 einstimmig beschlossen, das Stadtteilmanagement für weitere fünf Jahre einzurichten, zuzüglich einer Erweiterungsoption für weitere zwei Jahre. Für die Trägerschaft wird ein neues öffentliches Vergabeverfahren durchgeführt.

Ziel des Stadtteilmanagements Boxberg in der ersten Phase von 2017 bis 2022 war es, sich als Netzwerker, Ermöglicher und Koordinator im Rahmen der Stadtteilentwicklung zu etablieren, um vor allem die Wohn-und Lebensqualität zu verbessern, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken, die Entwicklung der Stadtteilidentität zu fördern und gemeinwesensorientierte Sozialstrukturen aufzubauen. In der nun anstehenden zweiten Phase von 2022 bis 2027 hat das Stadtteilmanagement zusätzlich die zentrale Aufgabe, in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle Soziale Stadtteilentwicklung und den lokalen Akteuren die Maßnahmen des „Integrierten Handlungskonzepts Boxberg – Perspektive 2030“ umzusetzen. Das Integrierte Handlungskonzept wurde im Juli 2021 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Ausschreibung zur Trägerschaft ist unter www.heidelberg.de/ausschreibungen zu finden. Noch bis 17. Januar 2022 können sich Interessiere um den Betrieb des Stadtteilmanagements Boxberg bewerben. Das mehrstufige Bewerbungsverfahren sieht in der ersten Stufe insbesondere den Nachweis von Referenzen vor.