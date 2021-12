Heidelberg – Öffnungszeiten der Stadtwerke Heidelberg zwischen den Feiertagen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg in der Kurfürsten-Anlage und der ENERGIEladen in der Hauptstraße 120 sind zwischen den Feiertagen geöffnet; geschlossen ist vom 24. bis 26. Dezember 2021 sowie an Silvester und Neujahr.

Ist geöffnet, kann das Kundenzentrum Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr besucht werden. Der ENERGIEladen ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr, geöffnet. Für den Zutritt ist ein 3G-Nachweis erforderlich.

Für An- und Ummeldungen sowie die Übermittlung von Zählerständen steht außerdem der Online-Service unter www.swhd.de/online-kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung.

Die übrigen Verwaltungsbüros der Stadtwerke Heidelberg sind ab Freitag, den 24. Dezember 2021 geschlossen. Ab Montag, den 3. Januar ist wieder geöffnet.

Entstördienst

Der Entstördienst ist täglich 24 Stunden erreichbar, auch an den Feiertagen:

Strom: 06221 513-2090

Erdgas: 06221 513-2030

Fernwärme: 06221 513-2060

Wasser: 06221 513-2060