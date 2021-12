Speyer – Nachschub bei den Dom-Ausstechern – Verkaufsstart Samstag, 18. Dezember, 10 Uhr in der Dom-Info

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. 750 neue Plätzchenausstecher in Dom Form sind noch vor Weihnachten in der Dom-Info erhältlich. Der Verkauf startet am Samstag, 18. Dezember, 10 Uhr. Vorreservierungen können nicht entgegengenommen werden. Da in der Dom-Info wie im Einzelhandel die 2G Regel gilt, ist ein Immunisierungsnachweis zum Kauf notwendig. Zweimal waren die jeweils 500 gelieferten Ausstecher binnen weniger Stunden ausverkauft. Der Dombauverein, der die Dom-Ausstecher herausgebracht hat, war von dem Ansturm auf die Ausstecher überwältigt. Der Verkaufserlös kommt dem Verein und damit dem Domerhalt zu Gute. Verkaufsort ist die Dom-Info des Domkapitels, wo weitere Produkte mit Dom Bezug erhältlich sind. Die Ausstecher werden Teil des ständigen Sortiments und werden im kommenden Jahr wieder erhältlich sein.



Foto: Domkapitel Speyer / Bastian Hoffmann