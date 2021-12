Mosbach – Die Badische Landesbühne in Mosbach mit einem Schnupper-Abo entdecken

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Egal zu welchem Anlass: Das Schnupper-Abo der Badischen Landesbühne ist in jedem Fall ein ideales Geschenk! Für nur 36 Euro kann man sich damit drei Stücke bei bester verfügbarer Platzkategorie anschauen. Ob zu Weihnachten, zu einem Geburtstag oder einfach mal, um jemandem oder sich selbst eine Freude zu machen, das preiswerte Schnupper-Abo liefert eine Kostprobe des vielseitigen Programms der Badischen Landesbühne. Eröffnet wird das Schnupper-Abo mit Carl Zuckmayers Erfolgskomödie „Der Hauptmann von Köpenick“. Dieses Stück liefert eine humorvolle Satire auf das Kaiserreich, in der Militarismus und blinder Gehorsam aufs Korn genommen werden. Noch heute ist die berühmte Geschichte eine eindringliche Warnung vor Gesellschaften, in denen der Schein wichtiger ist als das Sein und starre Hierarchien mehr zählen als die Würde des Einzelnen. Regie führt Arne Retzlaff.



Weiter geht es mit „Loving the Alien“ von Alexander Schilling: In einem Kaleidoskop aus Szenen und Songs feiert der Liederabend den Ausnahmekünstler David Bowie und seine fantastische Musik. Zum Abschluss bietet das Schnupper-Abo eine Freilichtvorstellung von Shakespeares beliebter und facettenreicher Komödie „Ein Sommernachtstraum“ während des Mosbacher Sommers. Das poetische Verwirrspiel um Liebe, Träume, Phantasien und Identitäten wird von Evelyn Nagel inszeniert.

Der Hauptmann von Köpenick Di, 15. März 2022, 19.30 Uhr, Alte Mälzerei

Loving the Alien Di, 10. Mai 2022, 19.30 Uhr, Alte Mälzerei

Ein Sommernachtstraum Di, 26. Juli 2022, 20.30 Uhr, Marktplatz, Freilicht

Schnupper-Abos der Spielzeit 2019/2020, die aufgrund der Corona bedingten Vorstellungsausfälle nicht eingelöst werden konnten, können gegen ein Schnupper-Abo für die aktuelle Spielzeit umgetauscht bzw. erstattet werden. Weitere Informationen zum Schnupper-Abo in Mosbach gibt es bei der Stadtverwaltung Mosbach, Kulturamt, Tel. 06261 82-225, E-Mail: e.wagner@mosbach.de. Das Schnupper-Abo ist in der Tourist Information am Marktplatz erhältlich.Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr.