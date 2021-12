Mannheim – Fußballwetten profitabel spielen mit Value Bets

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Sportwetten haben zwar in den letzten Jahren eine zunehmende Beliebtheit erfahren, allerdings haftet dieser Branche nicht erst seit dem Wettskandal um den Bundesligaschiedsrichter Hoyzer ein etwas fragwürdiges Image an. Seitdem wurde seitens der Behörden einiges an Anstrengungen unternommen, um den Fußball weniger anfällig für Korruption und Wettbetrug zu machen. Dies scheint zumindest für die höheren Ligen gelungen zu sein. Wettanbieter verzeichnen aber unabhängig davon weiter steigende Umsätze. Denn viele Sportinteressierte Menschen sind einfach verrückt danach, den Liveübertragungen einen zusätzlichen Nervenkitzel hinzuzufügen, indem sie eine entsprechende Wette platzieren und auf diese Weise noch mehr mitfiebern können. Dementsprechend umfangreich ist mittlerweile das Angebot an verschiedenen Wettbüros online wie offline.



Bonusaktionen der Anbieter nutzen!

Viele Wettliebhaber stellen sich die Frage, mit welcher Taktik oder mit welchem System es gelingt, dauerhaft Gewinne zu erzielen. Ist dies überhaupt möglich oder hängt der Erfolg beim Sportwetten allein vom Glück ab? Unabhängig von der Taktik ist es zunächst sinnvoll, die mitunter sehr lukrativen Bonus-Aktionen der Wettanbieter zu nutzen. Wer die Chance hat, seine Einzahlung mit einem attraktiven Bonus des Anbieters zu veredeln, sollte von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen. Denn natürlich eröffnet ein höheres Budget – zumal es mit geschenktem Kapital aufgestockt wird – nochmal zusätzliche Optionen.

Die Value Bets Strategie

Die sogenannte Value Bets Strategie zielt darauf ab, Quoten zu finden, die der Buchmacher aus Sicht des Spielers zu hoch angesetzt hat und die daher werthaltig sind. Natürlich ist es nicht einfach, solche Quoten zu finden. Gerade in Märkten, die sehr beliebt sind und viel gespielt werden, wie beispielsweise die Premier League in England oder die Bundesliga in Deutschland, sind die Buchmacher für gewöhnlich sehr gut informiert und berechnen die Quoten angemessen. Die besten Chancen bestehen daher in Außenseitermärkten. Wer sich gut mit der zweiten ungarischen Liga auskennt, wird sicherlich regelmäßig profitable Quoten finden, da sich auch die Wettanbieter nicht besonders intensiv mit solchen Ligen beschäftigen. Natürlich stellt sich nun die Frage, wann eine Quote profitabel ist und welche Informationen zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit herangezogen werden können. Neben der Formkurve der Mannschaften und der Qualität des Kaders ist es von entscheidender Bedeutung, mit welcher Aufstellung die Teams antreten. Gibt es viele gesperrte oder verletzte Spieler? Geht es für eine Mannschaft um nichts mehr und werden daher Akteure geschont? Ist der ungeliebte Trainer gefeuert worden und kann das Team jetzt befreit aufspielen? Je mehr Informationen gesammelt werden, desto genauer kann die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses berechnet werden. Doch wie sieht das Ganze in Zahlen aus? Angenommen, der Spieler kommt nach eigener Recherche zu der Ansicht, dass Team A eine Siegwahrscheinlichkeit von 50 Prozent aufweist. Demnach müsste die faire Quote bei 2,0 liegen. Bietet der Buchmacher eine höhere Quote, handelt es sich aus der Sicht des Spielers um eine Value Bet.

Fazit

Natürlich ist nicht jede Value Bet ein sicherer Tipp. Darum geht es aber auch nicht. Denn diese Strategie ist sehr langfristig ausgelegt. Je mehr Value Bets gefunden und gespielt werden, desto höher sind die Erfolgsaussichten der Spieler. Denn erfolgreiches Wetten auf Fußballspiele ist ein Marathon und kein Sprint. Wer die nötige Disziplin bewahrt, hat gute Chancen, dauerhaft Gewinne zu machen.