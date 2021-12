Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 20. Dezember bis 26. Dezember 2021

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. 750 neue Plätzchenausstecher in Dom Form sind noch vor Weihnachten in der Dom-Info erhältlich. Der Verkauf startet am Samstag, 18. Dezember, 10 Uhr. Vorreservierungen können nicht entgegengenommen werden. Da in der Dom-Info wie im Einzelhandel die 2G Regel gilt, ist ein Immunisierungsnachweis zum Kauf notwendig. Zweimal waren die jeweils 500 gelieferten Ausstecher binnen ... Mehr lesen »