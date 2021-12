Ludwigshafen – Nachhaltiges, internationales Lottospiel – ist das überhaupt möglich?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Lottospieler kennt das Ritual, welches in Millionen von Haushalten traditionell durchgeführt wird – das feierliche Ausfüllen des Tippscheines und die damit verbundenen Hoffnungen und Träume. Wer möchte nicht unerreichbare Träume verwirklichen und in den „Club der Millionäre“ aufgenommen werden?



In vielen Fällen scheitert es aber schon an der Abgabe des Tippscheines. Ist kein Weg zum Kiosk oder zum Supermarkt eingeplant, wird in vielen Fällen der Traum vom Reichtum auch nur ein Wunschgedanke bleiben. Manchmal kommt bei jedem Menschen das Gefühl auf, dass der richtige Moment und die passende Eingebung zum erwünschten Ziel führen hätte könnte, nur leider fehlte die Möglichkeit der Tippabgabe. Diese Möglichkeit ist aber vorhanden und es ist somit kein Wunder, dass ganz Deutschland bei Lottoland spielt. Lottoland.com bietet eine Lösung, die modern und zeitgemäß ist und somit kann man online oder mobil sofort seinen Tippschein unkompliziert abgeben. Das Interface, welches den Besucher gegrüßt, verschafft einen sofortigen Überblick und man erkennt auf den ersten Blick, welche Jackpots die größten Gewinnchancen anbieten.

Über Lottoland winken auch internationale Teilnahmen an Lottospielen und somit erspart sich der interessierte Besucher, beispielsweise, eine Reise nach Spanien, um an der berühmten Lotterie El Gordo teilzunehmen. Die spanische Weihnachtslotterie verspricht sagenhafte Gewinnchancen, bleibt aber für deutsche Spieler oft unerreicht. Nur Lottoland.com bietet in Deutschland die Chance bei „der Fette“, wie El Gordo in Kennerkreisen genannt wird, teilzunehmen und den Traum vom großen Geld umzusetzen. Lottoland ist die Chance an diesem großen Traum teilzuhaben und eventuell wird „der Fette“ ja bald in Deutschland ausgeschüttet. Die Europäische Glücksspiellizenz von Lottoland ermöglicht allen Lottospielern somit Wünsche wahr werden zu lassen und eine neue Lebensqualität zu erhalten – und das nur mit ein paar Klicks vom heimischen Sofa.

Lottoland ist der beliebteste Lottoanbieter in Deutschland – warum ist das so?

Jeder möchte das Glücksgefühl erleben, wenn die richtigen Lottozahlen gezogen wurden und der Weg in ein sorgenfreies Leben geebnet ist. Aber in vielen Haushalten wird in diesem Moment auch die Suche nach dem Glücksschein begonnen und teilweise bleibt diese erfolglos. Manche Lottospieler tippen schon Jahre mit den gleichen Zahlen, vergessen aber den entscheidenden Schein bei der Annahmestelle abzugeben und der Wunsch vom großen Geld ist ausgeträumt. Möchte man sich solche tragischen Geschichten ersparen, so sucht man sich einen Anbieter, der ehrlich, unkompliziert und gleichzeitig sichere Auszahlungen garantiert. Mit Lottoland.com kann man einfach, direkt und sicher sich den Weg zu einem gewünschten Vermögen ebnen. Bei Lottoland.com werden alle Gewinner sofort informiert, egal ob der Gewinn groß oder klein ausfällt. Das Interface verschafft dem Lottospieler eine hervorragende Transparenz und die sichere Auszahlung wird von vielen positiven Bewertungen im Internet untermauert.

Lottoland verspricht Nachhaltigkeit beim Lottospiel – wie soll das funktionieren?

Natürlich, jeder Besucher von Lottoland.com möchte seine eigenen Träume verwirklichen und ein möglichst hohes passives Einkommen generieren. Aber wäre es nicht schön, wenn der Spieler und der Anbieter mit ihrer Verbindung auch etwas Gutes tun würden? Lottoland ist sich seiner Verantwortung bewusst und möchte mit den generierten Gewinnen auch etwas Nachhaltiges für unsere Umwelt und somit auch für den Klimaschutz bewirken. Mit über 14 Millionen Kunden, die weltweit auf das, als TrustedShop zertifizierte, Internetportal zugreifen, konnten im Juli, August und September, pro 20 Euro Spieleinsatz, jeweils ein Baum angepflanzt werden. Die gegründete Lottoland Foundation, die eine gemeinnützige Initiative darstellt, unterstützt auch Projekte des NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.) und weitere Umweltorganisationen. Mit diesen Umweltschutzmaßnahmen ist Lottoland.com Netzsieger und rundet das Bild als bester und günstigster überregionaler Lottoanbieter ab.

Mit wenig Aufwand zum Millionär – das geht wirklich

Ob online oder mobil, mit Lottoland.com ist der Weg zum Glück nur ein paar Klicks entfernt. Möchte man sich über Lottoland informieren, so wird man im Internet auf viele Bewertungen stoßen, die das Portal, von Lottospielern für Lottospieler, lobend erwähnen und besonders auf die sichere und schnelle Auszahlung der Gewinne hinweisen. Nicht umsonst ist Lottoland.com EU lizenziert und bietet somit eine die Möglichkeit zeitgemäß, international und mobil die angebotenen Jackpots zu sichten und zu knacken. Nie war Lotto spielen einfacher und transparenter.

Lottoland.com geht dem Wettbewerb nicht aus dem Weg und ein Vergleich zeigt auf, dass Lottoland der beliebteste Lottoanbieter in Deutschland ist und somit beim großen Test von Lottoanbietern als Testsieger den Vergleich gewonnen hat. Ganz Deutschland spielt Lottoland und die Lottoland Foundation, welche als gemeinnützige Initiative Projekte im Bereich Umweltschutz und Soziales fördert, ist nur ein Argument, welches Lottoland.com zum besten Lottoanbieter in Deutschland macht. Besonders die gewünschte Seriosität ist Lottoland sehr wichtig, da ein Lottoanbieter seinen Kunden als echter Partner zur Seite stehen muss und mit seinem Namen für sichere Auszahlungen und ein vertrauenswürdiges Miteinander steht.

Foto: unsplash.com/@waldemarbrandt