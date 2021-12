Ludwigshafen – Mehrere Diebe in Einkaufsmarkt erwischt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15.12.2021, gegen 20:45 Uhr, füllten drei Männer unabhängig voneinander ihre Rucksäcke mit Lebensmitteln in einem Einkaufsmarkt in der Bruchwiesenstraße. An der Kasse wollte nur einer der drei Männer lediglich eine Packung Eier zahlen und danach wollten alle drei Männer den Einkaufsmarkt verlassen. Daraufhin verriegelten die Mitarbeiter des Einkaufsmarktes die Eingangsschleuse, so dass die drei Männer nicht heraus konnten. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die Personalien der Täter auf und durchsuchten die Rucksäcke. Danach wurden sie wieder entlassen. Im Rucksack des 39-Jährigen waren Lebensmittel im Wert von knapp hundert Euro, im Rucksack des 43-Jährigen waren Lebensmittel von knapp 60 Euro und im Rucksack des 31-Jährigen waren Lebensmittel im Wert von knapp 10 Euro.



