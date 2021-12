Ludwigshafen – Impfzentrum bietet Booster-Termine für bettlägerige Personen an

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.



Das Impfzentrum Ludwigshafen bietet für immobile Menschen Termine für Auffrischungsimpfungen gegen das Corona-Virus an. Personen, die aufgrund ihres bettlägerigen Zustandes nicht in der Lage sind, einen Booster-Termin in der Walzmühle wahrzunehmen, können sich ab sofort unter der Telefonnummer 0621 504-7000 melden, um am 20., 23., 29. oder 30. Dezember 2021 einen Impftermin bei sich zuhause zu vereinbaren. Die Rufnummer ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Wird ein entsprechender Termin vereinbart, sucht eine Ärztin oder ein Arzt den Impfling in dessen häuslicher Umgebung auf, um dann dort das Auffrischungsvakzin zu verabreichen.

Quelle Stadt Lu