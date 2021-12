Landau – Ein Jahr mitredeninLD.de – Städtische Beteiligungsplattform mit Mängel- und Ideenmelder hat sich etabliert – Mehr als 1.200 Meldungen – Möglichkeiten zur Online-Beteiligung werden rege genutzt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Hinweise für Stadtrundgänge, Autoreifen im Gebüsch und gelegentlich auch mal ein Lob für das Engagement der Verwaltung: Mehr als 1.200 Mängel- und Ideenmeldungen sind seit Inbetriebnahme auf der Landauer Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de eingegangen. Besonders häufig wurden seit dem Start im Dezember 2020 Mängel und Ideen für die Kategorien „Papierkörbe, Scherben und Stadtsauberkeit“, „Müllablagerungen und tote Tiere“ sowie „Anregung und Lob“ gemeldet. Das Problemmanagementtool hat sich inzwischen bei Verwaltung und Bevölkerung ebenso etabliert wie die Möglichkeit zur Online-Beteiligung. „Mit der Beteiligungsplattform www.mitredeninLD.de und besonders mit dem Mängel- und Ideenmelder haben die Bürgerinnen und Bürger jetzt seit gut einem Jahr einen zusätzlichen direkten Draht in die Stadtverwaltung“, so OB Thomas Hirsch. Der neue digitale Bürgerservice komme bei den Landauerinnen und Landauern gut an. „In der aktuellen Pandemielage hat sich auch die Möglichkeit zur Online-Beteiligung schon bewährt, etwa bei der Bürgerbeteiligung zur #attraktiveninnenstadt. Hier sind mehr als 100 Ideen und 70 Kommentare eingegangen, die dann in ein Strategiepapier für eine zukunftsfähige Innenstadt geflossen sind.“



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Auch Bürgerbeteiligungsbeauftragte Ricarda Bodenseh blickt zufrieden auf das erste Jahr der Beteiligungsplattform: „Das Feedback aus der Bürgerschaft zum Mängel- und Ideenmelder ist durchgängig positiv und auch die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Mängel- und Ideenmeldungen inzwischen bestens in ihren Arbeitsalltag integriert.“ Außerdem stehe auf der Plattform mit dem Beteiligungskalender eine übersichtliche Informationsmöglichkeit zu anstehenden Beteiligungen zur Verfügung und immer wieder würden neue Themen der Stadtpolitik verständlich aufbereitet und zur Information der Bürgerschaft online gestellt. Seit Dezember 2020 gibt es alles zum Thema Bürgerbeteiligung auf der Online-Plattform www.mitredeninLD.de. Neben Informationen zum Landauer Weg der Bürgerbeteiligung, zum Beteiligungsrat sowie zu laufenden und bereits erfolgten Beteiligungsprojekten gibt es dort einen Beteiligungskalender mit wichtigen Terminen und Fristen sowie aktuelle Online-Beteiligungen. Der Mängel- und Ideenmelder, mit dem Bürgerinnen und Bürger unkompliziert und digital ihre Anliegen an die Stadtverwaltung melden können, ist auch als kostenlose App Mängelmelder.de für iOS und Android verfügbar. Alternativ besteht die Möglichkeit, Anliegen wie etwa überquellende Mülleimer, defekte Straßenlaternen oder Ideen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr über die Behördennummer 115 telefonisch zu melden.

Quelle: Stadt Landau