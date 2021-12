Landau – DRK Kreisverband SÜW bietet Impfaktionen in dieser Woche in Edenkoben und Birkenhördt an

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Für eine schnelle Impfung: Der DRK Kreisverband Südliche Weinstraße bietet zusammen mit der Kreiswasserwacht Südliche Weinstraße am Samstag, den 18. Dezember, eine zusätzliche Impfaktion von 11 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Birkenhördt an. Eine weitere Impfaktion ohne Termin findet am morgigen Donnerstag, den 16. Dezember, von 17 bis 22 Uhr im Kurpfalzsaal Edenkoben (Weinstraße 94) statt. Möglich sind Erst-, Zwei- oder auch Dritt-Impfungen. Bei beiden Impfaktionen des DRK Kreisverbands Südliche Weinstraße und der Kreiswasserwacht Südliche Weinstraße werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech, Moderna und Johnson und Johnson verimpft. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Landrat Dietmar Seefeldt appelliert nochmals an alle, die bisher noch nicht geimpft sind: „Bitte lassen Sie sich von Falschinformationen nicht verunsichern. Die Impfung gegen das Coronavirus ist sicher und schützt in aller Regel vor schweren oder gar tödlichen Verläufen einer Erkrankung.



Wer geimpft ist, schützt sich selbst, denn das Virus trifft einen selbst dann nur mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit. Wer geimpft ist, schützt andere, denn das Virus wird nach aktuellen Erkenntnissen von Geimpften, die sich doch infiziert haben, nur kürzere Zeit ausgeschieden als von Ungeimpften. Und je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger kann sich das Virus ausbreiten. Machen Sie für Ihren Schutz und für den Ihrer Mitmenschen mit, lassen Sie sich impfen.“ Auch die Booster-Impfungen seien von enormer Bedeutung, so Seefeldt. Wer könne, solle sich zügig die dritte Impfung geben lassen. Er erinnert auch daran, wie wichtig für alle weiterhin die allgemeinen Schutzmaßnahmen sind, insbesondere Abstand, Maske, Lüften und Handhygiene. Eine Dritt-Impfung kann erhalten, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Die Auffrischimpfung soll in der Regel im Abstand von 6 Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen.