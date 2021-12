Landau – Agentur für Arbeit, Jobcenter und Familienkasse sind am 24. und 31. Dezember geschlossen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Agentur für Arbeit Landau mit ihren Geschäftsstellen in Bad Dürkheim, Germersheim, Kandel und Neustadt, die Familienkasse Landau sowie die Jobcenter Landau – Südliche Weinstraße in Landau mit Geschäftsstelle in Bad Bergzabern, Jobcenter Germersheim mit Geschäftsstelle in Kandel und Jobcenter Deutsche Weinstraße in Neustadt mit Geschäftsstelle in Grünstadt sind am 24. und 31. Dezember ganztägig geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar. Ab Montag, den 27.12.2021 bzw. Montag, den 03.01.2022 sind Arbeitslosmeldungen und Vorsprachen mit vorheriger Terminvereinbarung wieder möglich. Telefonisch ist die Agentur für Arbeit Landau ab diesem Zeitpunkt unter der gebührenfreien Hotline 0800 4 5555 00 von 8-18 Uhr erreichbar. Weitere Informationen – auch zu den e-Services der Agentur für Arbeit – gibt es unter www.arbeitsagentur.de.



