Hockenheim – Kuriose Zeit erlebt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die letzten Jahre waren „für uns alle eine ganz schön kuriose Zeit“. Diese Einschätzung von Oberbürgermeister Marcus Zeitler teilten alle Anwesen-den bei der Verabschiedung von Isa Goede im Rathaus. Das Coronavirus führte nämlich auch in den städtischen Kindergärten dazu, dass an einen „normalen“ Betrieb nicht ohne weiteres zu denken war und auch weiterhin nicht ist. Dieser Herausforderung hat sich Isa Goede als Erzieherin mit ihren Kolleginnen im Südstadt-Kindergarten aber erfolgreich gestellt. Sie scheidet mit dem Ablauf des Jahres aus städtischen Diensten aus und geht in den verdienten Ruhestand. Isa Goede begann ihre Tätigkeit als Erzieherin im städtischen Südstadt-Kindergarten im August 2017. Seitdem lernte sie nicht nur diese Einrichtung kennen. In der Anfangszeit arbeitete sie auch als „Springerin“ im Park-Kindergarten und im Friedrich-Fröbel-Kindergarten, um als Krankheitsvertretung auszuhelfen. Dadurch gewann sie einen breiten Einblick in die Arbeit der städtischen Kindergärten. Dabei betreute sie in den letzten fünf Jahren rund 60 Kinder, rechnete sie bei ihrer Verabschiedung den Anwesenden vor.



OB Marcus Zeitler bedankte sich bei der Verabschiedung für den Einsatz von Isa Goede für die Kinder in Hockenheim, dem auch der ebenfalls an-wesende Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und der zuständige Fachbereichsleiter Daniel Ernst zustimmten. Sie wünschten ihr für die Zukunft alles Gute, vor allem viel Gesundheit. Die Leiterin des Südstadtkindergartens und Personalrätin, Christa Altenberger, lobte die Flexibilität und Verlässlichkeit von Isa Goede während ihrer aktiven Dienstzeit. Pläne für die Zukunft hat die angehende „Seniorin“ noch nicht. „Ich werde mir in der Zukunft in Ruhe überlegen, was ich in diesem neuen Lebensabschnitt machen werde“, meinte sie.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim