Heidelberg – Kleider machen Leute – der richtige Style für den Office-Job der perfekte Business-Look

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Arbeitet man in einem Büro und hat zudem noch Kundenkontakt, so ist ein angemessenes Outfit nicht nur der Chefetage vorbehalten. Schon im Bewerbungsgespräch achtet der Personaler auf den „soft factor“ Kleidung und wird Rückschüsse über die Arbeitseinstellung und das allgemeine Auftreten ziehen.



Ist es wichtig, mit dem Kleidungsstil aufzufallen?

Nur in modernen und kreativen Berufen, kann man es mit dem eigenen Style auch gerne ein wenig übertreiben, aber wird ein klassischer Bürojob ausgeführt, so kann man sich auch traditionell kleiden. Bei dieser Bekleidungswahl muss man nicht zwangsläufig langweilig auf Kunden und Kollegen wirken. Trägt man im Office ein Hemd, so kann man mit modischen Kragenformen Akzente setzen. Es muss nicht immer der klassische Kentkragen sein und aus diesem Grund steigt die Beliebtheit der sogenannten Haifischkragen im Office-Bereich. Auch mit einem Sakko ist es möglich sich gut in Szene setzen. Viele Angestellte tragen in der heutigen Zeit ein Sakko mit zwei Knöpfen statt mit drei Knöpfen, was dem eigenen Style eine moderne Note gibt.

Natürlich gibt es viele modische Varianten, die man im Büro tragen kann, aber es ist nie verkehrt ein wenig konservativ zu denken – ein Beratungsgespräch in modischen Turnschuhen muss nicht jedem Geschäftspartner gefallen und somit sollte man, besonders im Kundenverkehr, eher auf einen klassischen und bewährten Kleidungsstil setzen.

Möchte man sich ein perfektes Office-Outfit zusammenstellen, so bietet sich das Medium Internet an. Hier ist es möglich sich in aller Ruhe nach modischen und passenden Kleidungsstücken umzusehen und kann auch, bequem von der heimischen Couch, Kombinationsmöglichkeiten überlegen. Zu empfehlen sind Online-Shops, die eigene Shoppingwelten für den Mann anbieten, da man sich hier bestens auf die richtige Kleiderzusammenstellung fokussieren kann.

Es sind Kleinigkeiten, die den perfekten Auftritt ausmachen

Besonders beim Hemdenkauf sollte man beachten, dass ein Hemd mit der richtigen Armlänge ausgewählt wird. Lässt man die Arme hängen, so sollte die Hemdmanschette die Daumenwurzel berühren. Dies bringt den Effekt, dass die Hemdmanschette etwas einen bis zwei Zentimeter aus den Ärmeln des Sakkos herausschaut.

Besonders beim Kauf von Schuhen sollte man immer auf Qualität achten. Kollegen und auch Personaler werden auf ein passendes Schuhwerk achten. Besonders bei der Farbwahl sind Fehler zu vermeiden, da viele Menschen gerne braune Schuhe zu schwarzen Hosen tragen. Diesen Stylingfehler sollte man in jedem Fall umgehen. Auch bei der weiteren Kleiderwahl ist braune und schwarze Bekleidung niemals miteinander zu kombinieren.

Möchte man einen Anzug tragen, so sollte man grundsätzlich auf Schuhe mit einer Ledersohle zurückgreifen. Besonders wichtig ist natürlich auch eine gute Pflege des Schuhwerkes. Schmutz wird mit einem feuchten Tuch einfach abgerieben und eine farblich passende Creme wird aufgetragen. Mit einer Bürste wird der Schuh auf Hochglanz poliert und fertig ist der passende Look. Besonders Geschäftspartner werden auf ein gepflegtes Schuhwerk achten und besonders Verkäufer beurteilen oft ihr Gegenüber nach den Schuhen.

Weniger ist manchmal mehr

Besonders im Office-Umfeld ist Schmuck bei Männern nicht gerne gesehen. Ein Ehering ist natürlich völlig akzeptiert und auch mit einer unauffälligen Armbanduhr wird man keine Probleme bekommen. Im kreativen Bereich oder im IT-Umfeld kann es auch gerne eine Smartwatch sein, da diese signalisiert, dass man sich mit der Zukunft auseinandersetzt und sich neuen Themen nicht verschließt.

