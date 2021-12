Frankenthal – Vermisstensuche erfolgreich beendet

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15.12.2021, gegen 21:00 Uhr, wurde ein 81-Jähriger aus Fußgönheim vermisst gemeldet. Durch einen Zeugen konnte der 81-Jährige zuletzt beobachtet werden, wie dieser gegen 13:00 Uhr das Wohnanwesen mit seinem Fahrrad verließ und seitdem nicht mehr zurückkehrte. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 81-Jährige durch einen Freund der Familie gegen 15:30 Uhr auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen gesehen wurde. An der Vermisstensuche beteiligten sich neben zahlreichen Polizisten, die Feuerwehr sowie die Familienangehörigen. Zudem wurden zwei Man Trailer-Hunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen 05:40 Uhr konnte der Vermisste, welcher eigenständig nicht mehr nachhause fand, sodann in Mutterstadt wohlbehalten durch eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt aufgefunden und wieder zu seinen Familienangehörigen gebracht werden.



