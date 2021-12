Edenkoben – Fabienne Michel auf FIFA-Liste aufgenommen

Edenkoben/Landkreis südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Weltverband FIFA hat dem Vorschlag des DFB-Schiedsrichterausschusses zugestimmt, die Liste der Schiedsrichterinnen um Fabienne Michel vom TSV Gau-Odernheim zu erweitern. Damit werden mit Dr. Riem Hussein, Angelika Söder, Franziska Wildfeuer, Karoline Wacker und Fabienne Michael fünf DFB-Schiedsrichterinnen auf der FIFA-Liste 2022 geführt. Michel ist seit der Saison 2017/2018 als Unparteiische in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga aktiv und leitete dort 37 Partien. Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, sagt: „Fabienne Michel hat in den letzten Jahren auf und neben dem Platz eine tolle Entwicklung genommen. Speziell durch die Teilnahme am Förderprogramm CORE der UEFA aber auch durch ihre nationalen Einsätze in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga und der Herren Regionalliga Südwest hat sie unter Beweis gestellt, dass sie bereit ist, den nächsten Schritt in den internationalen Bereich zu gehen. Wir freuen uns sehr, dass auch die FIFA von Fabiennes Leistungen überzeugt ist und ihr so die Chance gibt, als weitere Schiedsrichterin des DFB internationale Spiele zu leiten. In ihrem jungen Alter steht ihr die Zukunft offen!“



