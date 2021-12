Speyer – Kirchenbücher des Bistums Speyer gehen online – Konfessionsübergreifende Familienforschung auf dem Internetportal Archion

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort können Familienforscher und Wissenschaftler im Internet in den historischen Kirchenbüchern des Bistums Speyer recherchieren. Auf dem Webportal Archion gehen ab dem 15. Dezember bis Mitte Januar zunächst rund 350 Kirchenbücher aus 33 katholischen Pfarreien online. Vertreten sind unter anderem Speyer, Ludwigshafen und Homburg mit Einträgen zu Taufen, Trauungen und Sterbefällen vom 16. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Das älteste Kirchenbuch stammt aus der ehemaligen Speyerer Pfarrei St. German und St. Moritz; es beginnt im Jahr 1579. Insgesamt werden rund 90.000 Seiten eingestellt. In den kommenden Monaten wird das Angebot aus der Pfalz und Saarpfalz auf www.archion.de schrittweise erweitert. Die digitalisierten Kirchenbücher des Bistumsarchivs Speyer ergänzen den auf Archion bereits online stehenden pfälzischen Kirchenbuchbestand aus dem Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz sowie dem Landesarchiv Speyer in idealer Art und Weise. Sie ermöglichen eine konfessionsübergreifende Familienforschung unter einem digitalen Dach. Voraussetzung für die Einstellung der Einträge ins Internet ist, dass die jeweiligen Schutzfristen abgelaufen sein müssen. Bei Taufen sind das zum Beispiel 120 Jahre, bei Trauungen 100 Jahre.



Damit für die Forschungsarbeit so viele Informationen wie möglich genutzt werden können, wurde im Bistumsarchiv Speyer sorgfältige Vorarbeit geleistet. Angaben zu Pfarrsprengeln und zeitweisen Einpfarrungen erleichtern familiengeschichtliche Recherchen. In einigen Fällen stehen zudem alphabetische Register zur Verfügung. Kirchenbücher, die teilweise noch einer Schutzfrist unterliegen, sind gesondert aufbereitet. Dabei wurden die Digitalisate nicht freigegeben, die noch unter die Schutzfrist fallen, und von den Bildern separiert, die außerhalb der Schutzfrist liegen und jetzt schon gezeigt werden dürfen. Archion ist ein Internetportal, das seit März 2015 historische Kirchenbücher und andere biographische Quellen digital zur Verfügung stellt. Betreiber ist die Kirchenbuchportal GmbH mit Sitz in Stuttgart, die im Jahr 2013 von der Evangelischen Kirche in Deutschland gemeinsam mit elf evangelischen Landeskirchen errichtet wurde. Seit der Gründung sind weitere Gesellschafter und Vertragspartner der bestehenden GmbH hinzugetreten. Zu den Partnerarchiven zählen evangelische Archive, Bistums-, Vereins- und Landesarchive.

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen mehr als 120.000 Kirchenbücher aus 25 Archiven auf Archion zur Einsichtnahme bereit. Das Unternehmen fügt täglich weiteres Archivmaterial der Partnerarchive hinzu. Für die Onlinepräsentation und das Datenhosting entstehen den Archiven keine Kosten. Die Recherche im Bestandskatalog von Archion ist kostenlos, die Einsichtnahme in die digitalisierten Quellen ist für Nutzer/innen kostenpflichtig. Dazu kann zwischen verschiedenen Zugangspässen gewählt werden, die alle nach dem ausgewählten Zeitraum automatisch enden.

Foto: Bistumsarchiv Speyer