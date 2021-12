Neckargemünd – Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Mittwochmorgen gegen 06:20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße Höhe der Hausnummer 41 zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer, der gerade vom rechten Fahrbahnrand aus anfuhr, übersah einen sich gerade hinter dem Peugeot befindlichen 48-jährigen Radfahrer, der in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs war. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, an dem Peugeot von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Peugeot-Fahrer.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN