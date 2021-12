Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Weihnachtsspezial der beliebten Reihe „Wort und Wein“ am 18.12. 21

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wort und Wein

Weihnachts-Spezial



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Wie jede gute Serie bietet auch die Reihe Wort und Wein im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen jährlich ein Weihnachts-Spezial. Intendant Tilman Gersch versammelt ausgewählte Gäste um den Tannenbaum, plaudert mit ihnen über Gott, den Winter und das bevorstehende Fest und entlockt ihnen ihr ganz privates Weihnachtsgeheimnis.

Am Samstag, 18. Dezember um 19.30 Uhr gibt es die Chance, den neuen Ludwigshafener Polizeidirektor Ulrich Koch kennenzulernen. Professor Ulrich Fischer, Leiter des Instituts für Weinbau und Oenologie in Neustadt, gibt seine Expertise zum Thema Eiswein preis. Julian Kübel, Geschäftsführer des Café Schafheutle in Heidelberg, berichtet von einem rettenden Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Wie Wein und Inklusion erfolgreich verbunden werden, erzählt Gabriel Huber, Leiter des Weinbaus der Lebenshilfe Bad Dürkheim. Auf das gemeinsame Weihnachtsliedersingen muss in diesem Jahr leider verzichtet werden, für musikalische und literarische Unterhaltung ist dennoch gesorgt.

Einheitspreis 16 € (inklusive 3 Weinproben)

Kartentelefon 0621/504 2558