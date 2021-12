Ludwigshafen – Sachbeschädigungen auf Ludwigshafener Weihnachtsmarkt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 13.12.2021, gegen 20:00 Uhr und dem 14.12.2021, gegen 10:30 Uhr, zerrissen unbekannte Täter die Abdeckung eines Karussells auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt am Berliner Platz. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zudem schlugen sie die Plexiglasscheibe eines leerstehenden Kassenhäuschens der WC-Anlagen auf dem Weihnachtsmarkt ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter gegen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .



