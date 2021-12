Ludwigshafen – Praxis für Logopädie Sandra Weiß feiert Neueröffnung im Ärztehaus beim St. Marienkrankenhaus – Terminvergabe ohne Warteliste möglich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ärztehaus beim St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen freut sich über Neuzugang. Die „Praxis für Logopädie Sandra Weiß“ feiert ihre Eröffnung in der ersten Januarhälfte 2022. „Es finden bereits jetzt Therapiesitzungen statt, der Betrieb nimmt sozusagen Fahrt auf. Die offizielle Eröffnungsfeier ist jedoch erst für die zweite Januarwoche des neuen Jahres geplant“, berichtet Weiß über den aktuellen Stand. Dabei betont die Logopädin, dass die Terminvergabe aufgrund der Neueröffnung derzeit noch ohne Warteliste erfolgen könne.



Die Praxis setzt diverse therapeutische Schwerpunkte rund um die Behandlung und Therapie von Sprachstörungen, Autismus und Sprachentwicklung. Die junge Ludwigshafenerin, die in den letzten Jahren in verschiedenen logopädischen Praxen und Fördereinrichtungen gearbeitet hat, freut sich dabei auf die Arbeit vor Ort: „Ich bin in der Gartenstadt geboren und aufgewachsen, habe hier die Schule besucht. Ich wohne in Ludwigshafen und freue mich nun, mir den Wunsch einer eigenen Praxis für Logopädie erfüllen zu können.“

Auch das St. Marienkrankenhaus ist erfreut über die neue Praxis für Logopädie. Jürgen Will, Leiter Verwaltungsmanagement und Prokurist (St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH), unterstreicht gegenüber www.mrn-news.de: „Wir freuen uns sehr, dass durch Frau Weiß (weiterhin) ein Angebot für Logopädie am St. Marienkrankenhaus in Form einer Praxis etabliert ist. Die logopädische Praxis stellt eine sinnvolle Ergänzung des St. Marien- und St. Annastiftkrankenhauses dar. Wir wünschen Frau Weiß für ihre neue Tätigkeit alles erdenklich Gute.“

Fragen rund um die Praxis, das Therapieangebot sowie therapeutische Schwerpunkte werden auf der Homepage www.ludwigshafen-logopaedie.de beantwortet. Eine Terminvergabe ist sowohl telefonisch möglich (0173-10 15 111) als auch via E-Mail (info@ludwigshafen-logopaedie.de).